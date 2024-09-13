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外資：台積電Q3營收 有望超標

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）昨（12）日秒填息，除息行情強勁。外資法人持續看多台積電前景，預估第3季營收可望超標，且第4季營收有望季增10%，近日陸續發布報告維持或調高台積電的目標價。

台積電8月營收創同期新高、歷史次高，股價昨日強勁表態。摩根大通證券（小摩）在最新的報告中分析，台積電的3奈米需求強勁，加上5奈米持續有需求，尤其是來自於人工智慧（AI）加速器及其他高效能運算（HPC）產品，因此8月營收亮麗。

小摩預估，台積電9月營收有望持平或略高於8月，第3季營收有望略微高於公司預估。至於台積電第4季營收，則可望季增10%，主要是來自於iPhone新機需求，以及高通及聯發科等推出新的安卓系統單晶片（SoC），都有助於進一步推動3奈米需求。

台積電 奈米 營收

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