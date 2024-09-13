晶圓一哥市值重返24兆 台積電股價大漲近半根漲停板

權王台積電（2330）昨（12）日除息，首度季配息4元，順利上演開盤秒填息，為第16次當日填息。美股上漲帶動昨日科技股普遍走強，台積電開盤上漲39元，衝上936元立刻填息，終場收940元，上漲43元，漲幅4.79%，一天市值增加1.01兆元，市值重新回升至24兆元以上。

隨美股科技股反彈，台積電ADR轉強，帶動台積電台股現股，籌碼部分，外資昨日由賣超轉為買超台積電，回補買超2.15萬餘張，投信、自營商也同步買超，三大法人合計買超2.29萬餘張。台積電ADR12日早盤續揚。

台積電季配息填息狀況 圖／經濟日報提供

台積電昨日除息，是首度除息4元、配息所屬季度為今年首季，將發出總規模1,037億元股息，預計10月9日發放。行政院國發基金持股台積電約16.54億股，股息估約66.16億元入帳。

台積電創辦人張忠謀在2018年6月退休，當時持股為1.25億股，如果他在退休後一股未賣，估計將可領到約5億元的現金股息。 依據公開資訊觀測站資料，台積電董事長劉德音退休前持有股數約為1,291萬股，若退休後也一股不賣，可領5,164萬元股息，台積電董事長魏哲家持股639萬股，股息估約2,556萬元入帳。

統計顯示，台積電自2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息也是隨著美科技股表現強勢，在除息當天便填息，前一次6月13日是第15次除息當日填息，當時為第二度除息3.5元，此次則為首度除息4元，也順利在除息當日就完成填息。

配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。台積電今年首季的季配息4元，已較先前一次季配息3.5元再拉升、且調幅約14%，法人預估台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

台積電今年8月13日董事會已拍板第2季持續配季配息4元，除息交易日為2024年12月12日。