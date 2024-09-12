奇偶減資 Q4營運有望反彈

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

奇偶（3356）昨（12）日召開董事會，決議現金減資基準日為9月12日，奇偶表示，待經濟部核准資本額變更登記後，另行召開董事會討論及公告後續減資換股作業計畫、減資換股基準日及新股預計上市日等相關事宜。依營運表現，法人估計，今年第4季營運有望觸底反彈。

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，今年奇偶股東會中通過現金減資案，奇偶目前實收資本額8.98億元，將進行現金減資每股1.1元，減少資本比例11%，減資後實收資本額降為7.99億元，有助於提高每股獲利能力。

奇偶去年度盈餘擬配發現金股利每股2.9元，目前仍未宣布除息日期，未來若參與除息及現金減資股東，合計將配發每股4元。奇偶昨天股價下滑0.5元，收60元。

歐美整體市場表現不如預期，奇偶8月營收7,945萬元，月減17.4%、年減34.8%，累計今年前八月營收7.87億元，年減4.6%。奇偶受惠轉投資台積電帶來豐厚業外收益，今年第2季稅後純益2.05億元，季減11.6%，每股純益2.28元，為單季次高，累計今年上半年稅後純益4.37億元，年成長1.38倍，每股純益4.87元。

減資 股東會

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