奇偶減資 Q4營運有望反彈
奇偶（3356）昨（12）日召開董事會，決議現金減資基準日為9月12日，奇偶表示，待經濟部核准資本額變更登記後，另行召開董事會討論及公告後續減資換股作業計畫、減資換股基準日及新股預計上市日等相關事宜。依營運表現，法人估計，今年第4季營運有望觸底反彈。
為調整資本結構及提升股東權益報酬率，今年奇偶股東會中通過現金減資案，奇偶目前實收資本額8.98億元，將進行現金減資每股1.1元，減少資本比例11%，減資後實收資本額降為7.99億元，有助於提高每股獲利能力。
奇偶去年度盈餘擬配發現金股利每股2.9元，目前仍未宣布除息日期，未來若參與除息及現金減資股東，合計將配發每股4元。奇偶昨天股價下滑0.5元，收60元。
歐美整體市場表現不如預期，奇偶8月營收7,945萬元，月減17.4%、年減34.8%，累計今年前八月營收7.87億元，年減4.6%。奇偶受惠轉投資台積電帶來豐厚業外收益，今年第2季稅後純益2.05億元，季減11.6%，每股純益2.28元，為單季次高，累計今年上半年稅後純益4.37億元，年成長1.38倍，每股純益4.87元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言