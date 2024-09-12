國巨九利多 大摩力挺

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，國巨（2327）提供全方位解決方案，將是長期贏家，且股價評價很有吸引力，因此將目標價從607元大幅提升29%至785元，維持「優於大盤」評等。

大摩在報告列舉投資國巨的九大理由。首先，積層陶瓷電容（MLCC）及晶片電阻這類商品占營收的比重已下滑到15%。第二，汽車及工業相關產品已占國巨營收的55%。第三，就被動元件產品組合來說，國巨是全球最齊全的廠商之一。第四，國巨在全球被動元件市占率在十年內從不到4%成長到超過9%。

第五，大摩預期國巨會發揮更大的成本效益。第六，國巨持續投入研發投資，有助於確保前景。第七，預估未來數年人工智慧（AI）營收的比重將成長。第八，汽車業務將是被動元件及功率半導體的長期成長動能。第九，市場仍未反映功率半導體的成長動能。

大摩認為，國巨是長期贏家，但市場仍未反映。目前許多法人仍認為國巨只是中低階的MLCC股票，因此評價仍偏低。目前國巨的本益比只有11倍，遠低於日本同業，但國巨的獲利優於這些日本企業，股東權益報酬率（ROE）也更高。例如，村田及太陽誘電都是16倍，東京電氣化學工業（TDK）則為15倍。

國巨股價最近數周表現相對強勁，但大摩認為國巨估值仍然不算高，目前仍是有吸引力的切入點。而且，市場正在逐漸增強對於國巨管理階層執行力的信心。