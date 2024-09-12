圓展 Q3獲利拚五季新高

圓展（3669）本季進入傳統旺季，隨歐美教育預算回溫，各區域標案需求穩定，加上視訊會議擴充新產品線帶動，法人看好，圓展在產品組合優化下，本季獲利有望改寫五季來最佳，EPS應有逾1元水準，甚至超越上半年獲利。

圓展昨（12）日不評論法人預估的財務數字。圓展8月營收2.43億元，月減8.5%，年增6.4%，累計今年前八月營收18.33億元，年增7.9%。

法人預估，今年上半年美國教育預算逐漸復甦，回到疫前水準，且歐洲各國持續挹注教育，充電車與實物攝影機標案陸續開出，隨進入旺季，圓展下半年營運優於上半年，全年營收有望兩位數增長。

挾核心技術能力優勢，目前圓展逾七成銷售產品皆具有AI功能，今年5月更成立精品咖啡選豆事業，推出全球第一台「生成式AI咖啡豆選豆機」，將AI影像處理技術延伸至精緻農業新利基市場，是目前圓展單價最高產品。圓展昨天股價收44.65元，上漲0.4元。

圓展上半年來自ODM事業貢獻，生產效率提升，營運逐步回溫，第2季稅後純益8,429萬元，季增3.58倍，每股純益0.91元，為四季來最佳，累計今年上半年稅後純益1.02億元，年減31%，每股純益1.11元，主要因去年第1季有處分不動產業外收益進帳，墊高基期，若以本業表現來看，上半年營業利益8,113萬元，年增6.48倍。其中，第2季毛利率一舉躍增至63.78%，季增7.55個百分點，主要受惠產品組合及NRE貢獻。

圓展董事長郭重松日前參加法說會時表示，近年優化產品結構，提升附加價值，「毛利率60%將成常態化」，看好今年獲利表現優於營收。圓展近年積極拓展的OEM／ODM事業方面今年業績大幅提升，去年占比達13%，估計今年有望提高至20%，目標朝30%邁進。