聽新聞
0:00 / 0:00

泰鼎 太陽能第一階段完工

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）昨（12）日宣布，太陽能方案第一階段全數建置完成，新增裝置容量近3.2MW，每年預期可減少超過2,300噸二氧化碳排放。自2024年9月起，運作中的太陽能系統累計裝置容量將達8.3MW，估計每年可減少超過6,000噸碳排放，再生能源替代比率接近4%。

泰鼎指出，未來太陽能供電來源不侷限於自建太陽能系統，將輔以PPA協議購買泰國當地綠電。2025年起，將有超過13.9MW裝置容量的太陽能，預期可減少超過10,200噸二氧化碳排放，將可達成再生能源替代比率提高至5%的第一階段目標。

泰鼎指出，除建置太陽能系統，亦同步完成屋頂整修工程。擴大太陽能板的可安裝範圍，還改善了工廠作業環境，解決頂樓粉塵、高溫問題，並提升廠房安全性。

太陽能 碳排放

延伸閱讀

泰鼎太陽能方案第一階段完工 估年減碳逾6000噸

大同旗下大同智能帛琉光儲設置完工併網 搶攻海外太陽能綠電商機

大同智能帛琉光儲設置完工併網 海外市場告捷

大同全面搶進日本電力設備商機

相關新聞

晶圓一哥市值重返24兆 台積電股價大漲近半根漲停板

權王台積電昨（12）日除息，首度季配息4元，順利上演開盤秒填息，為第16次當日填息。美股上漲帶動昨日科技股普遍走強，台積...

外資：台積電Q3營收 有望超標

台積電昨（12）日秒填息，除息行情強勁。外資法人持續看多台積電前景，預估第3季營收可望超標，且第4季營收有望季增10%，...

泰鼎 太陽能第一階段完工

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）昨（12）日宣布，太陽能方案第一階段全數建置完成，新增裝置容量近3.2MW，每年...

國巨九利多 大摩力挺

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，國巨（2327）提供全方位解決方案，將是長期贏家，且股價評價很有吸引力，因此將目標價...

圓展 Q3獲利拚五季新高

圓展（3669）本季進入傳統旺季，隨歐美教育預算回溫，各區域標案需求穩定，加上視訊會議擴充新產品線帶動，法人看好，圓展在...

奇偶減資 Q4營運有望反彈

奇偶（3356）昨（12）日召開董事會，決議現金減資基準日為9月12日，奇偶表示，待經濟部核准資本額變更登記後，另行召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。