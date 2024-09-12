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泰鼎 太陽能第一階段完工
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）昨（12）日宣布，太陽能方案第一階段全數建置完成，新增裝置容量近3.2MW，每年預期可減少超過2,300噸二氧化碳排放。自2024年9月起，運作中的太陽能系統累計裝置容量將達8.3MW，估計每年可減少超過6,000噸碳排放，再生能源替代比率接近4%。
泰鼎指出，未來太陽能供電來源不侷限於自建太陽能系統，將輔以PPA協議購買泰國當地綠電。2025年起，將有超過13.9MW裝置容量的太陽能，預期可減少超過10,200噸二氧化碳排放，將可達成再生能源替代比率提高至5%的第一階段目標。
泰鼎指出，除建置太陽能系統，亦同步完成屋頂整修工程。擴大太陽能板的可安裝範圍，還改善了工廠作業環境，解決頂樓粉塵、高溫問題，並提升廠房安全性。
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