華碩 衝刺創作者市場

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺創作者市場，昨（12）日宣布「ASUS ProArt PZ13二合一AI戶外創作筆電」在全台通路開賣，該機主打之一為內建華碩獨家AI軟體。隨著華碩新品在台開賣，有望帶動本季AI PC業務。華碩預計，本季PC產品整體出貨量有望季增15%至20%。

ASUS ProArt PZ13二合一AI戶外創作筆電在台開賣，隨著新機上市，華碩於Computex 2024中亮相的ASUS ProArt系列三大筆電－ASUS ProArt P16/PX13/PZ13正式到齊。

ASUS ProArt系列鎖定眾多專業創作者如建築設計師、影像工作者等。華碩指出，2024年ASUS ProArt進化為新世代AI戶外創作筆電，瞄準廣大Outdoor族群。

華碩表示，今年業績穩定達標，商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，展望明年成績絕對比今年好。