融程電 今年營收拚新高
工業電腦廠融程電（3416）昨（12）日舉行法說會，董事長呂谷清指出，今年在車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流、AI邊緣運算訂單持續挹注下，全年營收將有雙位數增長，創下新高紀錄。展望2025年，在軍工、倉儲兩大業務帶頭衝鋒下，預計明年業績將有兩位數成長。
融程電預期，2024至2026年受惠於企業行動化的趨勢／數位轉型加速，加上市占率不斷提升，目標至2026年，每年營收皆維持穩定成長。此外，公司亦布局地面控站（GCS）應用，有望受惠第二次數位轉型成長趨勢；整體而言，看好明年業績將有一至二成的增長幅度。
呂谷清指出，美系客戶有望將訂單委由融程電生產，藉此降低自製產品比例，主要是倉儲物流方面訂單，預計相關專案放量將在2025年，倉儲物流領域貢獻將會翻倍增長。
此外，融程電今年持續受惠國防業務成長，在全球各國持續布局無人機下，地面控站將同步成長，帶動融程電國防應用比重持續攀升。
融程電目標今年全年毛利率維持2023年水準，主要是因終端市場受通膨、俄烏戰爭衝擊影響，市場復甦未明，而強固型電腦／醫療／國防是今年成長重心，有助毛利率上升。
以市場比重來看，融程電今年第2季歐洲市場占比37.5%、美洲占29.8%、亞洲28.4%、台灣3.8%、其他0.5%；產品銷售占比來看，強固型電腦／嵌入式系統模組占87%、液晶顯示應用設備及模組11%，其他為2%。
融程電今年8月營收2.93億元，月增3.03%、年增36.9%，創單月歷史新高紀錄；累計今年前八月營收達20.18億元，年增13.6%，亦登頂。
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