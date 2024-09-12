錼創：明年擴產能 看好整廠輸出晶電、友達效益

錼創科技-KY子公司錼創顯示科技總經理林子暘今天表示，竹南廠在既有空間擴充產能，盼明年月產能達2500片至3000片；看好整廠輸出晶電、友達帶來產業的成長。

錼創科技今天舉行法人說明會，林子暘指出，除供應韓國三星的Micro LED電視晶片之外，微型發光二極體（Micro LED）應用在穿戴式裝置的營收今年第3季放量，明顯優於去年，今年不論是電視、車用顯示器、穿戴裝置產品的營收都有成長。

錼創去年每股虧損4.78元，今年上半年每股虧損1.09元，虧損逐季縮小，對於今年轉虧為盈，錼創期待透過產能放大，良率提升，營收成長，達到今年轉虧為盈目標；至於何時從創新板轉到一般上市，錼創說明，必須等第4季與台灣證券交易所討論轉一般上市的情況之後，再進一步確定轉板時程。

林子暘強調，現在除證明Micro LED有未來性之外，也整廠輸出，提供客戶晶元光電晶片堆疊（Chipon Wafer；COW）製程，也提供在Micro LED巨量移轉前已排列在載板的COC（Chip on Carrier）技術給友達，期待整廠輸出給有實力的客戶，把產業的餅做大；現階段技術輸出只會提供台灣廠商，以保持台灣產業競爭力。

他解釋，整場輸出技轉晶電的部分已近收尾，友達原訂明年中完成技轉，但友達希望提早完成，以掌握關鍵技術，因應市場需求，預計明年初提早完成技轉。

除了整廠技術移轉，他說，Micro LED設備今年也會出貨，正在找潛在的夥伴，也與美國矽谷希望投入人工智慧（AI）廠商洽詢合作的可能；歐洲、印度市場也正在評估。

他說，錼創仍保留Micro LED製程最先進的技術，COC技術今年上半年營收已超過5成；今年上半年營收已超越去年全年。

至於晶電規劃將Micro LED應用在光通訊的矽光子產業，林子暘認為，技術上可行，但不便幫客戶回答細節。

關於車用市場進展，他解釋，包括美、德車系都有洽談，Micro LED是唯一符合許多車廠未來目標的技術。