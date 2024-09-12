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台積電今上演秒填息！終場股價強彈 宜進集團累計出脫450張持股

中央社／ 台北12日電
台積電今天除息再度上演秒填息，終場股價強彈新台幣43元、收在940元。國內老牌紡織廠宜進集團旗下3家公司，今天公告累計出脫台積電450張。圖／聯合報系資料照片
台積電今天除息再度上演秒填息，終場股價強彈新台幣43元、收在940元。國內老牌紡織廠宜進集團旗下3家公司，今天公告累計出脫台積電450張。圖／聯合報系資料照片

台積電今天除息再度上演秒填息，終場股價強彈新台幣43元、收在940元。國內老牌紡織廠宜進集團旗下3家公司，今天公告累計出脫台積電450張。

宜進今天公告，連同旗下子公司億東，自6月3日至9月12日，合計出售台積電普通股350張，總交易金額3.28億元，處分利益691.5萬元。

8月5日台股暴跌，台積電盤中股價罕見亮燈跌停，宜進當天盤後公告，與子公司億東合力投下約3.21億元，自5月24日至8月5日，累積敲進350張台積電股票，惟僅1個多月，今天公告出脫持股。宜進表示，此為提高資金運用效益。

另外，宜進旗下絲織廠光明今天也公告，自7月22日至今天止，賣出台積電100張，總交易金額約9314萬元，處分損失29.69萬元。對此，光明表示為理財投資。

光明8月底公告，自7月18日至8月27日，以每股均價940.78元，累積敲進台積電90張，對照光明資本額4.04億元，投資金額8467萬元已超過公司實收資本額20%，僅短短約半個月，今天公告賣出持股。

9月初，美股在輝達（NVIDIA）等科技股回檔領跌下重挫，台積電股價跟著拉回，光明手中的台積電持股慘遭套牢，今天隨著台積電股價強彈，光明迅速售出手中持股，雖然帳面上有處分損失29.69萬元，但台積電今除息，每股配息4元，加上股息收入，光明剛好解套。

台積電 台股 美股 除息

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