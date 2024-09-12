中華電攜諾基亞 強攻5G
中華電信（2412）昨（11）日宣布攜手全球電信設備製造商諾基亞，導入其新一代AirScale Radio系列基地台，透過5G CA載波聚合技術，結合中華電信5G頻譜，5G網速下載速率稱冠市場，較目前5G下載峰值網速提升14%，可滿足用戶高畫質影音直播及AI時代各類創新應用需求。
中華電信近年積極提升網路速度，日前攜手日本NTT，啟動全球首例國際IOWN 全光網路，串聯台灣及日本距離3,000公里，使用IOWN全光網路，僅花約17毫秒。
此次則是攜手諾基亞，讓5G傳輸速度再上一層樓，中華電信指出，擁有業界最大連續3.5GHz（90MHz頻寬）及2.1GHz （40MHz頻寬），偕同諾基亞導入新一代高效能5G基地台、5G CA載波聚合、高階調變等最新技術，透過市面上最新型5G手機進行實測（如：iPhone 15、Samsung S24），讓5G網速下載速率提升至2.34Gbps。
中華電信執行副總暨網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信擁有4G╱5G主流頻段最大頻寬290MHz，5G主流頻段最大連續頻寬90MHz，將持續布建最新型高效能基地台。
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