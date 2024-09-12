精誠衝刺AI 一條龍服務

精誠（6214）搶攻AI商機，昨（11）日宣布提供「生成式AI一條龍服務」，將持續發展生成式AI的落地應用，導入政府、醫療、金融與製造產業，衝刺下半年營運。

精誠與客戶合作，整合產業知識，精準調教生成式AI，發展出有效使用大型語言模型的應用模式，從早期的語音與文字解讀，到影像辨識輔以圖數據分析運用，企業或組織可以根據自身需求，利用AI助理提升員工行政作業效率；或是整合圖像、文字與語音的客服機器人，大幅提昇客戶體驗。

精誠表示，過往企業在使用通用型的生成式AI常面臨有準確性不足、時效問題以及隱私安全等挑戰。此外，為了使用AI而大量運用算力衍生的成本問題，也是企業遲遲不敢全面導入AI的考量點。

精誠透過完整的生成式AI一條龍式的服務，大幅提高生成式AI的可信度與準確性，還可藉由權限的切分設計，確保數據的資安風險，同時也支援不同的雲地整合服務，並能幫助企業節省投資於大規模算力設備和訓練模型的繁瑣過程，有效降低企業導入AI應用成本。

精誠表示，根據市場反應，企業對生成式AI應用的需求逐步增高，有更多的企業將在第4季從目前的討論與POC階段進入實質導入使用。展望第4季營運，精誠表示，將持續發展生成式AI的落地應用，結合集團在「雲端、數據、資安、軟體開發、維護維運」五大服務的應用量能。