展達（3447）昨（11）日舉行法說會，總經理陳秋龍表示，展達積極布局光纖WiFi 7及AI智慧家庭等新產品，第3季出貨增溫，AI新產品第4季量產出貨，可望推動營運回到成長軌道。

法人預估，展達下半年營收可望季季高，全年拚虧轉盈，2025年成長率較大。

展達今年上半年每股稅後淨損0.56元，近期展達單月營收回溫，7、8月營收已經回到逾2億元水準。

展達目前生產布局包含中國蘇州廠年產值30億元，泰國廠於2019年量產，年產值60億元。

展達兩大產品線電信及智慧家庭物聯網，電信寬頻網路的光纖PON、無線網路路由器等產品，貢獻營收54%，智慧家庭物聯網則為感應器、網路攝影機等，貢獻營收比重超過四成。

展達指出，去年下半年以來受客戶調整庫存影響，營運呈現衰退，但近期營收逐漸回溫，下半年營收可望維持成長趨勢。

陳秋龍指出，近期光通訊產品配合美國基建補貼轉為強勢，標案陸續釋出，目前歐、美等供應電信市場的客戶手上幾乎沒有庫存，訂單需求持續回溫，10GPON已經開始出貨，WiFi 7產品也開始試產，預期第4季可望有成果。

陳秋龍表示，展達攜手客戶積極開發AI智慧家庭產品，主要AI技術含量以影像辨識及娛樂為主，預期第4季可望放量出貨，AI智慧家庭、光纖及WiFi 7產品明年成效可望更顯著。

此外，展達近年也積極布局軍工產品，打入美國軍工設備客戶，提供點對點的微波通訊產品，2025年開始出貨，今年穩定成長，貢獻營收可望占一成，明年出貨可望穩定放大。

法人表示，受惠客戶訂單回溫，新產品陸續出貨，下半年展達營運可望逐季成長，全年營收力拚較去年成長，營收規模放大，也可望轉虧為盈。