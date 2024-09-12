正文（4906）昨（11）日舉行法說會，正文指出，將持續擴大越南產能，持續布局WiFi 7及25GPON等新產品。

正文近年因應客戶需求，積極布局非中產能，正文指出，受到地緣政治與美中貿易戰掀起對於乾淨網路的需求，歐美電信商與網通設備商的訂單均須尋求非中國的產能生產。

目前正文越南產能占比約70%，昆山廠占比約25%，台灣約5%；依今年上半年產值來看，越南占67%，昆山廠約30%，台灣以利基與高端產品為主，占比約3%。

正文指出，越南廠約13、14公頃左右面積，分為三期開發，預期可以支應未來產業成長。此外，取得越南廠附近2公頃的土地準備做員工宿舍，擴大越南廠人力布局。

近年正文也積極布局下一個世代的產品布局，正文表示，WiFi 7已經是無限網路產品出貨主力，光纖網路的新產品25GPON已經出貨歐洲電信營運商，積極掌握下階段無線與寬頻技術趨勢演進。