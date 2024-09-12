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富世達7月每股賺1.88元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

軸承廠富世達（6805）近期遭列警示股，昨（11）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益1.29億元，年增1.09倍，每股純益1.88元。

富世達第2季稅後純益2.56億元，創新高，季增14%，年增43.8%，每股純益3.74元；上半年稅後純益4.8億元，年增88%，每股純益7.01元，加計7月自結數，前七月每股純益8.89元。

富世達為華為折疊機關鍵元件軸承供應商，華為10日甫宣布推出全球首款三折機「Mate XT」，主打內折與外折合一，內外彎折同時進行，同時搭載全世界最薄電池，並支援多款AI應用及衛星通話，將於9月20日開賣。

華為Mate XT售價介於人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元）至人民幣2萬3,999元（約新台幣10.8萬元），發表前「盲購」超過300萬人，人氣爆棚，市場預期富世達同步沾光，吸引買盤簇擁，股價從9月初的波段低點682元起漲，10日一度攻上815元後壓回，昨日股價收754元，下滑8元。

富世達 每股純益

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