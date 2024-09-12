華新科攻車用 大馬擴產

被動元件大廠華新科（2492）旗下位於大馬、主攻車用電阻的子公司釜屋電機（Kamaya）訂單持續增加，積極擴產，今年每月出貨量可達六、七十億顆，預期明年將再擴產15%，助力母公司華新科衝刺車用布局。

華新科集團先前以訂下朝全球車用電阻產品最大供應商邁進的目標，現階段車用產品占華新科整體業績比重約15%，法人預估今年可超過15%。

釜屋電機馬來西亞公司總經理楊宗霖表示，該廠具備專業的車用厚膜與車用電阻產線，供應世界級車用客戶，同時產品線齊全，主要以動力輸出、電池管理、娛樂系統以及底盤控制的應用為主，另外也提供小型化電阻，用於手機，穿戴式裝置等。

華新科先前指出，車用產品很重要的是規格，目前能夠同時通過各種認證，包括IATF16949與AEC-Q200等，都是相當基本的要求。值得注意的是，華新科也取得德國車用標準VDA6.3認證，是少數取得該認證的台灣被動元件廠象徵華新科在車用技術備受肯定。

楊宗霖說，儘管當前車用市況較為疲軟，該廠產品在可靠性和依賴性均深受客戶信任，因此訂單相當穩健，甚至還在持續增加中，也因此，儘管今年已經將產能擴大到單月出貨量約60億顆到70億顆，2025年仍會繼續增加約15%產能，以滿足客戶需求，現階段產能利用率落在八成左右，也會繼續攀升。

法人透露，馬來西亞釜屋電機2018年以來幾乎每年都在擴產，設備分三次進駐，產量依據階段性的提升，能直接交貨給一階（Tier 1）客戶，囊括眾多檯面上車用大廠訂單。

華新科於上半年曾指出，過往歐美車廠多採用日系被動元件廠的電阻產品，但近年日本供應商並未積極擴產，車廠擔憂重演2018年被動元件大缺貨的情況，因此轉向華新科拿料，更有一階客戶擔心未來缺貨，因而與華新科簽下五年供貨長約（LTA）。