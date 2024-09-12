快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

貿聯收購歐商 添戰力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接線束大廠貿聯-KY（3665）昨（11）日宣布，完成企業價值5,150萬歐元（約新台幣18.2億元）全資收購歐商Easys s. r. o.的最終收購協議簽署，這筆交易預計於今年第4季完成，可望增添貿聯於半導體設備相關業務接單動能。

貿聯表示，此次併購標的前身為1999年創立於奧地利的Electronic Wallisch GMBH公司，主要從事半導體設備配電箱生產及系統整合與組裝，隨著業務規模擴大，2005年於斯洛伐克更名創立Easys k.s.。Easys已在半導體設備領域有成就實績與傑出的聲譽。

貿聯董事長梁華哲指出，此次併購是強化公司策略的重要機會，有助於在更多區域、爭取更多高附加價值的半導體設備組裝業務。通過此次交易，貿聯將Easys併入工業應用部門，資本設備可望成為工業應用部門的最高占比業務，進一步提升營運。

貿聯總經理鄧劍華表示，收購 Easysys是為迎接半導體產業即將進入的長期景氣循環做好萬全準備，充分掌握成長契機，以在未來三到四年能夠最大化參與行業成長，並實現高於產業的增長。

在業績方面，鄧劍華之前說，受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

鄧劍華表示，資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡，貿聯的北美四大CSP客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第2季高速運算（HPC） 業務占營收比重達15.5%，可望持續成長。貿聯昨天股價漲4元、收401.5元。

至於其他部門，他說，目前的工業部門的業務已經觸底，並且正在築底，後續在資本設備、客製化業務驅動下，將再度重返成長軌道。

至於電器部門受益於下游需求增加，在第2季首次超越車用部門貢獻，由於汽車產業持續處於低迷，車用部門業務仍然面臨壓力。

貿聯指出，四家美國CSP的資本支出將年增55%至60%，預期2025年再成長10%至15%，並且可能還有上調空間，隨著CSP資本支出加速，主要投資下一代AI資料中心基礎設施和AI伺服器，貿聯同步受惠。

半導體 貿聯

延伸閱讀

貿聯-KY簽約收購東歐Easys 強化半導體設備業務

貿聯簽署最終收購協議 收購Easys s. r. o.

正淩訂單看到年底

影／新莊化成路新泰工業停車場起火 黑煙竄天際

相關新聞

液冷散熱需求大爆發 大摩看好台達電、奇鋐將受惠

人工智慧（AI）伺服器出貨前景看俏，成為驅動散熱產業大成長的關鍵力量。摩根士丹利證券在最新出具的「AI供應鏈產業」報告中...

富世達7月每股賺1.88元

軸承廠富世達（6805）近期遭列警示股，昨（11）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益1.29億元，年增1.09倍，每...

貿聯收購歐商 添戰力

連接線束大廠貿聯-KY（3665）昨（11）日宣布，完成企業價值5,150萬歐元（約新台幣18.2億元）全資收購歐商Ea...

華新科攻車用 大馬擴產

被動元件大廠華新科（2492）旗下位於大馬、主攻車用電阻的子公司釜屋電機（Kamaya）訂單持續增加，積極擴產，今年每月...

弘憶股年營收看增雙位數

通路商弘憶股（3312）昨（11）日召開法說會，展望明年，隨著市況回溫，公司對於營收與毛利率抱持樂觀態度。

展達全年有望虧轉盈

展達（3447）昨（11）日舉行法說會，總經理陳秋龍表示，展達積極布局光纖WiFi 7及AI智慧家庭等新產品，第3季出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。