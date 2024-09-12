貿聯收購歐商 添戰力

連接線束大廠貿聯-KY（3665）昨（11）日宣布，完成企業價值5,150萬歐元（約新台幣18.2億元）全資收購歐商Easys s. r. o.的最終收購協議簽署，這筆交易預計於今年第4季完成，可望增添貿聯於半導體設備相關業務接單動能。

貿聯表示，此次併購標的前身為1999年創立於奧地利的Electronic Wallisch GMBH公司，主要從事半導體設備配電箱生產及系統整合與組裝，隨著業務規模擴大，2005年於斯洛伐克更名創立Easys k.s.。Easys已在半導體設備領域有成就實績與傑出的聲譽。

貿聯董事長梁華哲指出，此次併購是強化公司策略的重要機會，有助於在更多區域、爭取更多高附加價值的半導體設備組裝業務。通過此次交易，貿聯將Easys併入工業應用部門，資本設備可望成為工業應用部門的最高占比業務，進一步提升營運。

貿聯總經理鄧劍華表示，收購 Easysys是為迎接半導體產業即將進入的長期景氣循環做好萬全準備，充分掌握成長契機，以在未來三到四年能夠最大化參與行業成長，並實現高於產業的增長。

在業績方面，鄧劍華之前說，受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。

鄧劍華表示，資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡，貿聯的北美四大CSP客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第2季高速運算（HPC） 業務占營收比重達15.5%，可望持續成長。貿聯昨天股價漲4元、收401.5元。

至於其他部門，他說，目前的工業部門的業務已經觸底，並且正在築底，後續在資本設備、客製化業務驅動下，將再度重返成長軌道。

至於電器部門受益於下游需求增加，在第2季首次超越車用部門貢獻，由於汽車產業持續處於低迷，車用部門業務仍然面臨壓力。

貿聯指出，四家美國CSP的資本支出將年增55%至60%，預期2025年再成長10%至15%，並且可能還有上調空間，隨著CSP資本支出加速，主要投資下一代AI資料中心基礎設施和AI伺服器，貿聯同步受惠。