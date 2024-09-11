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嘉晶漢磊聯合法說會 今年上半年逆風看第4季有起色

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
漢磊嘉晶今日召開聯合法說會，董座徐建華率隊出席。記者尹慧中／攝影
漢磊嘉晶今日召開聯合法說會，董座徐建華率隊出席。記者尹慧中／攝影

嘉晶（3016）和漢磊（3707）今日聯合法說會，董座徐建華率隊出席，其中嘉晶總座孫慶宗在展望提到，受到中國大陸市場內卷影響今年第2季。

嘉晶也提到，2024年上半年營收年減少4%，其中消費性矽晶圓收入下降12%，化合物半導體收入增加（GaN epi +3 epi +59%）。去年SiC 6吋生產擴張的進展符合預期。

嘉晶提到，今年上半年市場似乎從庫存調整中恢復過來，全球經濟仍面臨許多挑戰和不確定性，在今年下半年對市場保持保守。

嘉晶說明，8吋GaN epi-wafer目前正在試產。8吋SiC epi的開發工作將於24年第3季度末完成，預計將於第4季度向客戶交付樣品。

漢磊則說上半年營運遭遇逆風，不過預期下半年可望較上半年成長個位數，但產能利用率較低，主要客戶明年需求可望較今年大幅成長30-50%，但仍看後續訂單，GaN部分下半年可望也優於上半年利用率可望大於達成，SiC部分上半年受太陽能庫存太高影響目前客戶已急單，並預期下半年可望大幅成長，預期第4季業績可望較有起色並樂觀看待明年需求。

漢磊嘉晶今日召開聯合法說會，董座徐建華率隊出席。記者尹慧中／攝影
漢磊嘉晶今日召開聯合法說會，董座徐建華率隊出席。記者尹慧中／攝影

半導體 太陽能 法說會 漢磊 營收

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