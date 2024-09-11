義隆電：第3季業績可達高標 明年多重動能展望樂觀

義隆電董事長葉儀皓今天表示，第3季業績可望達到高標，約新台幣34億元，明年營運展望樂觀，不僅筆記型電腦出貨量可望成長10%，指紋與觸控螢幕滲透率應可提升，有助於產品平均售價提高，都是業績成長動能。

義隆電今天邀集久元電子、日月光半導體、華泰電子及麗明營造等26家供應商，捐贈總值新台幣300萬元的電腦、樂器、課桌椅及書籍等物資和現金，給予新竹縣市30所資源匱乏的學校，希望這些學生能夠公平地接受教育。

葉儀皓在公益捐贈活動前受訪時說，在客戶庫存有效去化下，第3季業績可望達到營運目標31億至34億元的高標水準。只是客戶下單仍持保守態度，較多採急單方式。

展望2025年，葉儀皓表示，隨著高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）及超微（AMD）紛紛推出AI PC處理器，加上微軟（Microsoft）即將終止支援Windows 10，可望帶動明年筆記型電腦出貨量增長10%。

此外，在資料安全性提升驅動下，指紋滲透率可望提升；畫圈搜尋（Circle to Search）發展也將帶動觸控螢幕滲透率提升，葉儀皓看好將有助義隆電產品平均售價提高。

葉儀皓表示，先進駕駛輔助系統（ADAS）等非電腦產品明年下半年也可望顯著成長。在多重動能驅動下，明年營運成長應可優於業界水準。

葉儀皓說，義隆電未來將持續回饋社會，除保護環境外，也將資助弱勢團體。