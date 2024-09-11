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矽光子輪流漲 這2檔齊飆漲停 排隊買單都逾9,000張
矽光子輪漲，11日眾達-KY（4977）、創威（6530）盤中飆上漲停，成為盤面上的焦點，眾達-KY衝上90.6元漲停鎖死，排隊買單超過9,300張，創威也衝上漲停61.1元鎖死，排隊買單超過9,500張。
光通訊模組廠眾達-KY 8月合併營收1.38億元，受惠客戶庫存去化完畢，需求回籠，創15個月來高點，月增69.1%，年增91.72%；累計今年前8月合併營收5.61億元，年減61.95%；眾達看好下半年營收可望逐月改善，整體營運將優於上半年。
創威主要產品為熱插拔式光收發模組、固定式光收發模組及光學次模組，應用在數據通信、電信通訊、有線電視系統、光纖數據迴路及FTTX光纖用戶端連接等。
創威看好，各國政府積極發展國家寬頻計畫或智慧城市，而電信商與網路服務業者積極推動光纖到府、骨幹網路與資料中心進行光纖升級，帶動全球光收發模組銷售成長。
眾達-KY早盤以89.7元開高後走高，衝上漲停90.6元鎖死，漲停及市價排隊買單超過9,300張；創威以57元開高後走高，衝達漲停61.1元，盤中排隊買單超過9,500張。
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