茂林擴大利基 明年看旺

導光板大廠茂林-KY（4935）昨（10）日召開法說會，董事長李滿祥表示，近年茂林延伸導光技術應用範圍，除既有IT、穿戴及車載，今年也投入更多資源在生物醫療檢測，除現有產品有新客戶外，產品線延伸，擴大利基，「明年將是不錯的一年」，預估明年車載營收占比將達一成。

受惠美系客戶新機種出貨帶動，茂林8月營收7億元，月增3.7%，年增36%，累計今年前八月營收45.91億元，年增18.2%。李滿祥表示，上半年表現不錯，下半年也會有不錯成果，但本季匯率的變數影響較大，但量能有明顯增加。法人預期，今年茂林營收有望年增兩成，中止連三年衰退。

茂林第2季稅後純益1.63億元，季增26%，每股純益1.27元，今年上半年稅後純益2.92億元，年增1.16倍，每股純益2.27元，逼近去年全年2.57元。

因應客戶訂單需求，茂林今年赴泰國及越南投資，日前公告以租地委建方式興建越南廠房，投資金額為越南盾4,825億元（約新台幣6.06億元），李滿祥說，越南預計第4季完成設廠，最快明年第1季投產；泰國今年已成立分公司，並買好土地，將配合客戶產品開發進展。

茂林規劃今年資本支出11億元，為近年新高，年增11.8倍，主要因應越南廠投資，其中越南廠預計投資逾7億元，其他為產線升級自動化建置。李滿祥說，未來越南廠的自動化程度將超過五成。

近年茂林以既有光學技術核心能力擴大利基，除IT導光板外，也延伸相關應用到車載、穿戴產品等領域。李滿祥說，透過茂林的光學微結構技術，投入生物醫療新應用，目前送樣測試中，預期2025年有望看到量能。