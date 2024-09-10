時碩營收／車用及航太訂單持續成長 8月4.4億元年增14.7％

時碩工業（4566）公布8月合併營收4.40億元，月增1.6%、年增14.73%；累計前八月合併營收31.87億元、年增11.5%。法人表示，時碩隨著車用零件及航太產業訂單持續成長，下半年營運可望逐季增溫。

時碩指出，目前汽車及工業應用營運持穩回溫，航太應用成長較為明顯，展望下半年業績有望穩健成長。集團也將加速泰國布局及資源整合，積極開發新客戶與新產品，並優化生產流程和產品結構，帶動獲利提升。

時碩稍早表示，天陽航太去年下半年起已轉虧為盈，今年營收預估5億至5.5億元，全年獲利可望再擴大；蘇州崇業今年營收估2億餘元，虧損可望收斂。

另外，由於油價居高不墜，頁岩油及石油探勘等工業應用客戶訂單回溫，半導體客戶需求也回升，下半年兩岸工廠營運都會成長，今年營收及獲利都將優於去年。

時碩上半年營業毛利5.10億元，稅後純益2.39億元、年增64.8%，每股稅後純益2.62元。

時碩配合客戶斥資1.7億餘元在泰國購地建廠，預計明年第4季試量產，初期生產汽車零件，未來擬擴及工業儀表及航太等產品。

另外，時碩也積極佈局熱管理，除了在車用領域配合客戶開發熱管理方案因應電能轉換產生的熱能，也規劃切入資料中心CDU(冷卻液分配裝置)快接頭零組件。