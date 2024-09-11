中華電蟬聯電信 EPS 王

電信三雄昨（10）日公布8月營運成績單，中華電信（2412）單月營收創近七年新高，每股純益0.4元；前八月每股純益3.25元，蟬聯電信業每股獲利王，營收、獲利均超越財測預估。台灣大前八月每股純益3.04元、遠傳為2.25元。

中華電信前八月營收1,451.9億元，年增1.6%；歸屬母公司業主淨利252億元，年減2.3%，每股純益3.25元，營收、獲利均超越年度財測目標。

中華電信表示，8月資通訊ICT營收受IDC、雲端及整合專標案營收增長，繳出雙位成長佳績；寬頻接取營收年增3.7%，行動服務營收受惠5G用戶數與整體090門號數穩定增加，巴黎奧運轉播助攻， MOD與Hami Video雙平台於用戶數超過300萬，廣告營收翻倍躍升。

台灣大8月每股純益0.38元。前八月合併營收1,273.1億元，年增10%；稅後純益91.9億元，年增18%，每股純益3.04元。

台灣大指出，8月行動服務營收持續增長，除遊戲代理相關營收動能強勁外，漫遊服務需求持續暢旺，帶動整體電信服務營收成長，電信業務8月營業利益逾13億元，為六年新高，亦較合併第一個月增加近七成，年增38%。

遠傳表示，受惠於遠亞併綜效、用戶持續升級5G、預付卡業務，8月合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為30.67億元，為單月新高，年增13.7%，每股純益0.29元。前八月合併營收663.34億元，年增13.1%；稅後純益81.03億元，年增9.4%，每股純益2.25元。

遠傳截至8月5G月租型用戶滲透率達41.3%；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩健提升，帶動整體行動服務營收年成長率高達17.6%，持續突破50億元，為2021年3月以來連續42個月正成長。