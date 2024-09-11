快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威盛8月營收締新猷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

威盛（2388）受惠於旗下負責特殊應用IC（ASIC）設計服務的威宏營運動能強勁，昨（10）日公布8月合併營收達18.35億元，月增1.28倍，年增69.9％，創單月歷史新高。累計今年前八月合併營收達77.58億元，年增4.2％。威盛評估，下半年營收表現有機會優於上半年，獲利預期也將會跟著增長。

威盛董事長陳文琦日前提到，現在AI是很大的發展機會，該公司的ASIC與先進封裝相關業務都持續發展。

威宏搭上ASIC需求浪潮，目前儼然是威盛最大的小金雞，對於接下來是否規畫讓威宏朝上市櫃掛牌邁進，陳文琦表示，包括先前的威鋒，以及現在的威宏等，都希望盡量發展，有機會就會朝更好的安排方向前進。

威盛目前本身產品線利用的最先進製程是16奈米，而威宏ASIC業務承接案件利用的最先進製程已達5奈米。威盛指出，目前威宏占其業績比重約四成多，其中有約一半是來自中國大陸客戶貢獻，同時該公司也積極擴展亞洲以外市場。整體威宏的業務呈現正向發展，其中5奈米製程量產案件是屬於交通影像應用。

值得注意的是，在威盛第2季的財報中，列出合約負債超過76億元。威盛提到，增加的部分主要是在威宏方面，因客戶先行支付訂金，有些是全額預付，有些則為部分預付，在未來將會陸續轉換成營收貢獻。

威盛日前舉行股東臨時會，決議通過現增參與發行海外存託憑證（GDR）案，暫定在發行4.5萬張至5.5萬張額度內參與發行GDR。主要用途是公司本身的外幣購料需求。威盛認為，目前國際資金市場情況發展不錯，是發行GDR很好的時機。

奈米 威盛 營收

延伸閱讀

信紘科8月營收3.78億元 年增58.6％

智原推出先進封裝協作平台 支援多源小晶片封裝整合

漢唐、亞翔、漢科及擎邦8月營收 均較7月衰退

信紘科營收／8月3.78億元、月增0.2％ 連三個月創新高

相關新聞

台積8月合併營收 歷史次高

台積電昨公告八月合併營收二五○八點六六億元，較七月衰退百分之二點四，但比去年同期成長逾三成，且為歷年同期新高、也是單月次...

日月光8月營收月增2.6% 九個月高點

半導體封測大廠日月光投控（3711）今（10）日公布今年8月營收529.3億元，月增2.6%、年增1.2%，站上近九個月...

和碩8月營收月減8.3% 拚營運回升

和碩（4938）昨（10）日公告8月合併營收884.38億元，由於大客戶逢產品轉換期，營收較上月下滑8.38%，年減1....

精元下半年毛利率持平

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（10）日召開法說會，總經理李明擇表示，今年上、下半年營收比重約45：55，四個季度營運分...

中華電蟬聯電信 EPS 王

電信三雄昨（10）日公布8月營運成績單，中華電信（2412）單月營收創近七年新高，每股純益0.4元；前八月每股純益3.2...

眾達8月營收月增69% 15個月高點

光通訊模組廠眾達-KY（4977）昨（10）日公告8月合併營收1.38億元，受惠客戶庫存去化完畢，需求回籠，帶動營收攀上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。