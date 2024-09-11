威盛（2388）受惠於旗下負責特殊應用IC（ASIC）設計服務的威宏營運動能強勁，昨（10）日公布8月合併營收達18.35億元，月增1.28倍，年增69.9％，創單月歷史新高。累計今年前八月合併營收達77.58億元，年增4.2％。威盛評估，下半年營收表現有機會優於上半年，獲利預期也將會跟著增長。

威盛董事長陳文琦日前提到，現在AI是很大的發展機會，該公司的ASIC與先進封裝相關業務都持續發展。

威宏搭上ASIC需求浪潮，目前儼然是威盛最大的小金雞，對於接下來是否規畫讓威宏朝上市櫃掛牌邁進，陳文琦表示，包括先前的威鋒，以及現在的威宏等，都希望盡量發展，有機會就會朝更好的安排方向前進。

威盛目前本身產品線利用的最先進製程是16奈米，而威宏ASIC業務承接案件利用的最先進製程已達5奈米。威盛指出，目前威宏占其業績比重約四成多，其中有約一半是來自中國大陸客戶貢獻，同時該公司也積極擴展亞洲以外市場。整體威宏的業務呈現正向發展，其中5奈米製程量產案件是屬於交通影像應用。

值得注意的是，在威盛第2季的財報中，列出合約負債超過76億元。威盛提到，增加的部分主要是在威宏方面，因客戶先行支付訂金，有些是全額預付，有些則為部分預付，在未來將會陸續轉換成營收貢獻。

威盛日前舉行股東臨時會，決議通過現增參與發行海外存託憑證（GDR）案，暫定在發行4.5萬張至5.5萬張額度內參與發行GDR。主要用途是公司本身的外幣購料需求。威盛認為，目前國際資金市場情況發展不錯，是發行GDR很好的時機。