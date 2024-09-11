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半導體重鎮 馬來西亞具備三優勢

經濟日報／ 特派記者李孟珊／檳城10日電

華新科（2492）董事長焦佑衡領銜的PSA華科事業群，旗下精成科技最新PCB廠落腳檳城，對於檳城的優勢，焦佑衡表示有三大關鍵要素，首先是偏向英國的法規制度；其次是華裔族群多，能取得使用相同語言的優秀同仁較容易；還有便利的交通。

馬來西亞是全球第六大半導體出口國，檳城是該國半導體產業主要重鎮，目前進駐以半導體封裝與測試廠為大宗，占全球市場13%，精成科的ELNA新廠在檳城續新建PCB廠房，有望為檳城建構更完整的電子製造供應鏈。

焦佑衡說明，不同於同業多以泰國越南為主，選擇檳城的原因是，一是馬國以前是英屬殖民地、偏向英國法規，是公司所熟悉的法規制度。

二是檳城有很多華裔，在能使用相同語言的新人招募上，相較越南和泰國容易；最後就是交通便利。

焦佑衡補充，台灣跟檳城在三、四十年前就有廣泛交流，從各方面來說，包括文化角度、食物、法規，檳城都是最佳選擇。

針對政府補助，焦佑衡回應，此舉是錦上添花，集團最重視是安定環境、穩健的員工及環境保護，加上政府效率高，這些都是優勢。

焦佑衡指出，集團策略強調有序的擴充，若市場一旦產生變化，廠房空出來後會進行殺價的策略，因此有序擴充是非常重要。

半導體 泰國 越南

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