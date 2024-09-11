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和碩8月營收月減8.3% 拚營運回升

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公告8月合併營收884.38億元，由於大客戶逢產品轉換期，營收較上月下滑8.38%，年減1.02%；前八月累計營收6,890.81億元，年減11.86%。

和碩指出，8月因通訊產品大客戶處於發布新品前的產品轉換期，出貨動能較弱，資訊及消費性產品則較前月成長。

和碩8月筆電出貨量85萬至90萬台，月增12.9%，年減2.8%。和碩看好，第3季資訊、通訊與消費性電子三大產品線出量都將較上季成長，其中消費性電子產品出貨將季增高雙位數百分比。

和碩董事長童子賢日前談及蘋果iPhone新機量產進度時，雖不評論單一客戶產品狀況，但他指出，2023年市場繼承了2021年、2022年的庫存，今年市場庫存去化差不多，預期新機銷售狀態應該會比2023年稍微好些。

法人認為，蘋果推出Apple Intelligence新功能，將提升消費者購買iPhone 16意願，看好和碩本季營收將優於上季，下半年將逐季成長，營收大幅優於上半年。

和碩 消費 營收

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