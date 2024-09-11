日月光8月營收月增2.6% 九個月高點

半導體封測大廠日月光投控（3711）今（10）日公布今年8月營收529.3億元，月增2.6%、年增1.2%，站上近九個月以來高點，也是歷年同期次高，主要受惠於人工智慧AI晶片客戶需求帶動，先進封測相對強勁。

進一步來看，投控8月的封測及材料營收291.75億元，月增6.3%、年增2.4%。今年前八月投控自結合併營收3,775.66億元，較去年同期增加2.66%。

日月光半導體積極布局先進封裝，8月上旬購入高雄楠梓K18廠房，布局晶圓凸塊封裝和覆晶封裝製程生產線；6月下旬宣布在高雄興建K28廠，預計2026年第4季完工，布局先進封裝終端測試、人工智慧AI晶片高能源運算及散熱需求。

日月光在2023年12月下旬曾公告，承租台灣福雷電子位於高雄楠梓廠房，為擴充AI晶片先進封裝產能，另外，日月光日前透露，已有56座完全自動化的無人工廠持續運作，因應客戶每天24小時龐大封裝及測試量要求。