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大亞營收／8月27億元年增15.6％ 受惠國際銅價上漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大亞（1609）10日公告，8月營收27.13億元，年增15.62%，累計今年前八月營收197.49億元，年增15.32%。大亞指出，電線電纜受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，加上受惠國際銅價上漲，銷售狀況表現不錯。

大亞目前已有62座太陽能電廠，大亞指出，太陽能建置容量以500MW為長期目標，目前已有超過200MW掛表，今年可望取得台南漁電共生約35MW建照。儲能方面，目前有36MW，台中龍井儲能案場明年可望完成，長期以180ＭＷ為目標。

展望未來，大亞指出，本業電線電纜事業，因為公共建設、政策等，市場供不應求，表現狀況佳，而儲能、太陽能等綠能事業可成為未來穩定業績的來源，大亞創投則會瞄準無人機、生技、AI相關應用的新創公司等領域為主，會持續找尋有潛力的投資機會。

太陽能電廠 營收 電纜

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