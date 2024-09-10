台灣大8月EPS 0.38元 電信服務營收創十年新高

台灣大哥大（3045）公布，8月自結合併營收158.2億元，年增8.6%，續寫同期新高，EBITDA為35.6億元，年增20.6%，營業利益18億元，稅後純益11.5億元，較去年同期成長10%，每股稅後純益為0.38元。累計前八個月合併營收1,273.1億元，年增10%，EBITDA為282.5億元，年增20%，營業利益131.0億元，年增12%，稅後純益91.9億元，年增18%，每股稅後純益3.04元。

台灣大指出，8月行動服務營收持續增長，除遊戲代理相關營收動能強勁外，漫遊服務需求持續暢旺，帶動整體電信服務營收成長，為103年以來最高水準，創下10年新高。在網路整併綜效驅動下，電信業務8月營業利益超越13億元，寫下六年新高，亦較合併第一個月增加近七成，年增率達38%。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大的工程團隊在確保用戶網路品質及繳回頻譜壓力下，戮力壓縮網路整併所需時程，已於9月初順利完成與台灣之星的基地台整併，以及900 MHz頻段之縮頻作業，並向數位發展部申請繳回5MHzx2的頻譜，更在財務面對股東繳出亮眼成績。

永續發展方面，台灣大哥大將減碳行動轉化為商業策略，策略性領投共享電動機車品牌WeMo Scooter，推動共享電動交通工具的普及，實現「EV100電動車生態圈」的願景。同時，台灣大於「2024台灣大哥大供應商交流會」中集結近百家廠商，共同致力於達成2035年供應鏈減碳23%的目標，並表彰8家在ESG管理績效上表現卓越的供應商。2023年，台灣大哥大「綠色採購」占總採購金額62.5%；同時導入ISO 20400永續採購指南，提高供應商ESG績效，促進永續供應鏈發展。