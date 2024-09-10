亞力營收／8月6.01億元、年減4％ 部分業主驗收進度略有延遲
亞力（1514）10日公告，8月營收6.01億元，年減4.48%；累計今年前八月營收55.24億元，年增3.85%，創同期新高。亞力指出，8月營收略為減少主要是部分業主驗收進度略有延遲。
亞力指出，目前在手訂單仍然維持百億元以上，且今年獲利有明顯成長，上半年毛利率達19.13%，較去年同期增加2.47個百分點，主要是因為客製化高毛利之產品出貨比重增加，另外新廠建置完成後增添新設備提高生產效率，故使公司整體毛利提升。
展望未來，亞力指出，重電需求仍下旺盛，下半年營運展望仍然審慎樂觀，且明年公司營運在半導體客戶海內外持續建廠、AI需求帶動IDC機房商機、太陽能及儲能、充電樁之推廣、軌道產業之汰舊換新及台電強韌電網計畫的帶動，營運可望持續成長。
此外，總統賴清德希望強韌電網計畫能提前4年完成，目前10年的強韌電網計畫已執行2年，未來8年若要加速於4年內完成，則該計畫之年度資本支出可能要倍增，此部分對重電業者而言，未來幾年仍有很大的成長空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言