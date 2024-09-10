亞力營收／8月6.01億元、年減4％ 部分業主驗收進度略有延遲

亞力（1514）10日公告，8月營收6.01億元，年減4.48%；累計今年前八月營收55.24億元，年增3.85%，創同期新高。亞力指出，8月營收略為減少主要是部分業主驗收進度略有延遲。

亞力指出，目前在手訂單仍然維持百億元以上，且今年獲利有明顯成長，上半年毛利率達19.13%，較去年同期增加2.47個百分點，主要是因為客製化高毛利之產品出貨比重增加，另外新廠建置完成後增添新設備提高生產效率，故使公司整體毛利提升。

展望未來，亞力指出，重電需求仍下旺盛，下半年營運展望仍然審慎樂觀，且明年公司營運在半導體客戶海內外持續建廠、AI需求帶動IDC機房商機、太陽能及儲能、充電樁之推廣、軌道產業之汰舊換新及台電強韌電網計畫的帶動，營運可望持續成長。

此外，總統賴清德希望強韌電網計畫能提前4年完成，目前10年的強韌電網計畫已執行2年，未來8年若要加速於4年內完成，則該計畫之年度資本支出可能要倍增，此部分對重電業者而言，未來幾年仍有很大的成長空間。