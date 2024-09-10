遠傳前八月EPS達2.25元 8月EBITDA再創新高

遠傳電信（4904）10日表示，受惠於遠亞併綜效、用戶持續升級5G、預付卡業務，8月合併總營收為77.23億元，年成長率達3.7%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為30.67億元，再次寫下單月新高，年增13.7%，8月稅後純益10.44億元，年增11.5%，每股稅後純益0.29元。

累計前8月遠傳合併總營收663.34億元，年增13.1%，合併EBITDA為238.91億元，年增12.6%，稅後純益81.03億元，年增9.4%，每股稅後純益2.25元。

遠傳指出，截至8月5G月租型用戶滲透率達41.3%；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩健提升，達成合併以來連續8個月上揚。5G月租型用戶滲透率、月租型用戶每月平均貢獻度雙雙持續穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年成長率高達17.6%，持續突破50億元水準，締造自2021年3月以來連續42個月正成長的佳績。

此外，遠傳表示，自2018年即已開發「AI預測詐騙自動偵測系統」，主動攔阻詐騙電話阻詐有成；近年配合政府積極打詐，亦擴大至簡訊服務；自2022年起累計攔截國際詐騙電話超過523萬通，簡訊攔截超過1,163萬則；另外遠傳也推出VoLTE漫遊語音警示、專屬短碼簡訊等提醒消費者防詐措施；並推出遠傳friDay購物無痕通物流隱碼技術，保障網購用戶個資。此外，更自2023年起積極偵測偽冒基地臺，阻絕非法訊號，累計3,084個；推出「防駭心守護」服務，直接於網路端為用戶阻擋有害網址高達8.8億次。遠傳打詐決心及績效獲NCC高度肯定。

遠傳表示，持續深耕永續行動，領先全台電信業，於今年8月宣布全面採購再生材質製作的「環保SIM卡」，並改為半卡設計，減少塑料用量，預計最高可減少43%碳排放。遠傳更發布全台首本內容經第三方單位查證的《供應鏈永續報告書》，積極打造永續供應鏈。此外，攜手中央研究院生物多樣性研究中心，成功開發全台首部「5G AI生態聲景蒐集器」，能透過網路即時傳輸中高海拔的山林聲景資料至AI監控中心，並可辨識出369種鳥類和蛙類聲音，預期將為生物多樣性研究帶來重大突破。