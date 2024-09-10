威盛營收／8月18.35億元、月增1.28倍 創單月歷史新高

威盛（2388）受惠於旗下負責特殊應用IC（ASIC）設計服務的威宏-KY（8442）營運動能強勁，於10日公布8月業績，創單月歷史新高。

威盛8月合併營收為18.35億元，月增1.28倍，年增69.9％，累計前八月合併營收為77.58億元，年增4.2％。威盛評估，該公司下半年的營收表現有機會優於上半年，獲利預期也將會跟著增長。

威盛日前舉行股東臨時會，已決議通過現增參與發行海外存託憑證（GDR）案，暫定在發行4.5萬張至5.5萬張額度內，參與發行GDR，主要用途是該公司本身的外幣購料需求。威盛認為，目前國際資金市場情況發展滿好，所以是發行GDR滿好的時機。

對於接下來是否規畫讓威宏朝向掛牌邁進，陳文琦說，包括之前的威鋒（6756），以及現在的威宏等，都希望盡量發展，有機會就會朝更好的安排方向前進。