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走著瞧營收／8月7,046萬元為同期新高 拓展海外市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商走著瞧-創（Gogolook）（6902）10日公布8月合併營收7,046萬元，月增15.2%，年增13.7%，1至8月累計營收5.35億元，均為同期新高。

Gogolook指出，8月持續受惠於海外市場擴張與多元產品線布局，陸續推出新服務，以及Whoscall MAU（月活躍用戶）成長優於預期下，今年下半年營收有望逐季成長，逐漸回歸正軌。

在海外布局方面，Gogolook著重投資品牌效益與Whoscall的MAU（月活躍用戶）增長，今年泰國將可望成為Gogolook最大的市場。Whoscall持續發展創新的AI應用與服務，8月推出數位防詐新功能「網站檢查」，在用戶誤入詐騙網站當下立即自動跳出通知，可望打入新受眾市場。

防詐網站資料庫除了結合AI技術偵測、用戶回報以及各國警政合作外，也展現收購ScamAdviser的綜效，以數千萬量級的防詐網域資料庫。隨新功能不斷添增，Whoscall逐步轉型為數位防詐服務，在電話、簡訊、通訊軟體與網站場景中提供完整的防詐守備，成為個人資安的首選品牌，亦有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，且今年仍有全新AI防詐功能將釋出。

金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash已成為全台流量最大的金融媒合平台，也顯示以產品驅動成長的策略方向奏效。將持續專注在金融防詐以及普惠金融方面的創新，期盼長期在營運規模提升以及整合更多的金融服務下，成為主要的營收與獲利來源之一。

在企業方面觀察到更強勁的防詐需求。台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策，將使各大企業更正視與落實防詐部署，今年完成收購ScamAdviser，可望促進企業防詐服務跨入歐美市場，並自今年下半年起逐步貢獻營收與獲利。

Gogolook Whoscall 營收

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