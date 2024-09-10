富邦媒營收／8月87.6億元 前八月累計708億元、為同期新高

富邦媒（8454）公告8月營業收入87.6億元，月增2.5%，年增1.6%。累計1至8月合併營收約為708.4億元，較去年同期成長約3.6%，仍為歷史同期新高。

富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。富邦媒表示，8月營運表現首先受惠於中元節普渡置辦商機，momo針對不同客群，推出多元豐富的拜拜箱組合，加上與台北霞海城隍廟獨家限量聯名拜拜箱的加持，及與台灣優良食品協會（TQF）、韓國食品展等合作備受消費者青睞。暑期採買潮在8月份也持續延燒，無論數位加值點數卡、餐飲住宿票券、機車買氣等需求熱度不減；而Google首款AI手機Pixel 9系列上市、三星超級品牌日等活動的挹注，亦為3C品類營運添亮點。

momo也宣布，8月獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之「2024年台灣永續行動獎TSAA」的殊榮， momo以「SDG13綠活會員計畫」贏得金獎。響應「綠活會員」至今已超過52萬名登記會員，momo以攜手消費者實踐綠色網購出發，建立「循環包裝生態圈」，鎖定綠活客群優先投遞「momo循環袋」配送，並與台灣大哥大、中華郵政、7-ELEVEN、美廉社合作回收循環袋，目前全台回收站點總計已突破1.5萬個。