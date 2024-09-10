圓裕營收／8月2.08億元 年增2.24％

軟板廠圓裕（6835）10日公告8月份合併營收2.08億元，較去年同期成長2.24％；累計1-8月營收16.17億元，年增12.74％。圓裕表示，商用筆電、軍工規、消費性產品三大應用領域穩定出貨，第三季旺季表現可期，景氣穩定及拓展產品應用領域，圓裕今年營運穩定成長。

圓裕表示，因應客戶需求以及去化SMT後段製程加工瓶頸，圓裕在泰國設立第二生產基地，將於泰國304工業園區約9.2萬平方公尺之工業用地，建置軟板及線材產能。泰國廠軟板產能將是目前昆山廠的2倍，擴產規劃將分二期進行，第一期先建置後段SMT製程，第二期建置軟板產能，預計第一期後段SMT製程將於2025年第三季開始量產，目前進度符合預期。圓裕表示，因昆山廠已無擴產空間，目前部分SMT後段製程外包，泰國廠SMT後段製程量產後，產品全自製有利毛利率提升。

圓裕表示，擴大營運規模，同時也持續優化產品組合，保持公司的競爭利基，原有產品組合將積極深化商用筆電客戶、維持軍工規產品規模、亦期待AI科技應用帶動的換機潮。此外，布局車用、醫療產品逐漸發酵，並規劃跨入高頻應用領域發展，拓展更多利基市場。