崇越8月單月營收突破50億 連二月創新高

崇越（5434）今日公布8月合併營收達53億元，續創單月營收新高，月增11.7%、年增27.7%；累計今年前八月合併營收達357.8億元，年增9%。

崇越單月營收首度突破50億元大關，已接連兩個月創下月營收歷史新高。主因先進製程產能滿載推動，帶動矽晶圓、光阻劑、研磨液、晶圓載具等半導體材料拉貨力道強勁。

崇越表示，公司除掌握先進材料成長脈動外，環保工程事業累計營收也成績亮眼。崇越集團提供從晶圓廠設計到整廠建設的無塵室、機電空調、廠務工程、純廢水處理等節能環保整合方案。展望下半年，隨半導體產業進入傳統旺季，2024年全年營收、獲利成長前景亮眼。

崇越整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。