快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

崇越8月單月營收突破50億 連二月創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。圖/崇越提供
崇越科技董事長潘重良。圖/崇越提供

崇越（5434）今日公布8月合併營收達53億元，續創單月營收新高，月增11.7%、年增27.7%；累計今年前八月合併營收達357.8億元，年增9%。

崇越單月營收首度突破50億元大關，已接連兩個月創下月營收歷史新高。主因先進製程產能滿載推動，帶動矽晶圓、光阻劑、研磨液、晶圓載具等半導體材料拉貨力道強勁。

崇越表示，公司除掌握先進材料成長脈動外，環保工程事業累計營收也成績亮眼。崇越集團提供從晶圓廠設計到整廠建設的無塵室、機電空調、廠務工程、純廢水處理等節能環保整合方案。展望下半年，隨半導體產業進入傳統旺季，2024年全年營收、獲利成長前景亮眼。

崇越整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收 環保

延伸閱讀

先進製程帶動拉貨 崇越8月營收53億續創新高

台積電營收／8月2,508.66億 月減2.4%、年增33%

三聯營收／8月3.58億元 月減7.9%

王座掛牌上櫃 中籤者開盤就賣可賺萬元

相關新聞

台達電營收／8月377.7億元 連兩個月創新高

電源龍頭台達電（2308）10日8月營收377.7億元，連兩個月創新高，月增1.2%，年增3.7%，累計今年前八月營收2...

台積電8月合併營收2508.66億元 月減2.4％仍居歷史次高

台積電（2330）今（10）日公告8月合併營收2508.66億元，月減2.4%，但去年同期成長逾三成，且為歷年同期新高、...

崇越8月單月營收突破50億 連二月創新高

崇越（5434）今日公布8月合併營收達53億元，續創單月營收新高，月增11.7%、年增27.7%；累計今年前八月合併營收...

傳競國台灣廠12月關廠 衝擊股價表現

媒體報導指出，上市PCB廠商競國（6108）近日傳出台灣12月前將關廠，且已發出通知給客戶，相關訊息仍有待公司回應，10...

iPhone 16內建AI功能 蘋概股早盤表現平淡

蘋果（Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16系列手機，大部分蘋果概念股今天早盤表現平淡，台積電...

采威營收／8月0.6億元 年月雙增、寫同期新高

一站式數位轉型資訊服務商采威國際（6868）10日公告8月合併營收為0.6億元，較上月營收0.55億元增加8.74％、較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。