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大同營收／8月40.32億元 樂觀看待下半年電力事業營收

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

大同（2371）10日公告今年8月合併營收40.32億元，月減3.36%，較去年同期成長5.63%。

大同表示，受集團營收高占比的電子代工事業群產品組合調整影響，累計今年1-8月合併營收316.96億元，較去年同期減1.13%。

大同指出，受惠於電網強韌及產業設備汰換與新建工程之強勁需求，大同電力事業群表現持續亮眼，毛利率亦較前期及去年同期上升，同時電纜與馬達事業部8月營收皆較7月及去年同期迎來雙位數高成長，大同電力事業群1-8月累計營收亦較去年同期成長逾一成。

大同表示，展望下半年，在台電工程持續需求下，變壓器、161kV高壓電纜出貨暢旺，加上中大型馬達及發電機市面銷貨增加及拓展海外新市場，對整體電力事業營收樂觀看待。

新能源事業方面，子公司大同智能積極開發的綠電市場，綠電需求客戶包含多家金融、製造及生技業等，並於近期與三福氣體及京元電子簽訂綠電銷售長約，綠電業務已較2023年全年成長1倍，預計全年成長將上看2.5倍。

大同 營收 綠電

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