傳競國台灣廠12月關廠 衝擊股價表現

媒體報導指出，上市PCB廠商競國（6108）近日傳出台灣12月前將關廠，且已發出通知給客戶，相關訊息仍有待公司回應，10日股價則是逆勢開低後走低，盤中跌幅逾4%。

競國日前出售泰國廠給予陸資廠勝宏科技，根據競國在先前法說會上的說明，泰國廠簽約出售預計第3季交割並認列處分利益2,319萬美元。

競國泰國廠主攻車用，若是如外傳台灣廠也將關閉，將僅剩大陸昆山廠；大陸廠主要從事記憶體用板、電池板、網通板等；根據競國8月法說會的簡報，台灣廠員工400人，大陸昆山廠1,738人，泰國廠員工1,075人。

媒體報導指出，接獲讀者爆料，競國在9月4日發布關廠通知書，內容表示，整體考量市場狀況及內部調整，決定於2024年12月底前停止台灣廠生產。特此通告！業界則分別證實，競國在處分泰國廠後，台灣廠也預計關閉，將由大陸廠區集中生產。

針對外傳競國將在12月關閉台灣廠，且對客戶發布通知預告客戶轉移生產，最後出貨日期為2024年12月25日，媒體報導內容中表示，記者曾多次致電競國發言管道但沒有取得回應，10日再次在上班時間致電公司，尚待公司回應。

競國股價從8月6日的低點15.5元反彈，在8月14日一度拉升至21.8元，但近期則是下跌的走勢，10日以18元開出，下跌0.25元，股價開低走低，一度下滑至17.2元，下跌1.05元，跌幅6.1%，盤中跌幅4.65%。