iPhone 16內建AI功能 蘋概股早盤表現平淡

蘋果（Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16系列手機，大部分蘋果概念股今天早盤表現平淡，台積電早盤持穩，台達電、日月光投控勁揚，鴻海、和碩守平盤。

蘋果今天發表新一代iPhone 16系列智慧型手機，包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16Pro Max，首度整合自行研發的智慧系統AppleIntelligence。新機內建A18晶片，其中iPhone 16 Pro系列搭載A18 Pro晶片，均可實現更快的AI效能。

不過iPhone新品發布並未激勵蘋概股表現，早盤股價淡定，主要組裝代工夥伴鴻海在平盤172元附近整理，和碩維持平盤100元，鏡頭廠商玉晶光小漲、大立光開高走低翻黑。機殼廠可成和鴻準、面板驅動晶片封測供應商頎邦小漲，石英元件廠晶技跌1.3%。

A18晶片晶圓代工龍頭台積電早盤重返900元大關，來到906元，小漲0.78%。電源供應商台達電早盤漲1.5%。系統級封裝（SiP）供應商日月光投控早盤勁揚近2.5%。被動元件廠國巨小漲。

市場人士評估，A18晶片採用台積電3奈米高階晶圓製程製造；大立光和玉晶光是iPhone 16系列潛望式鏡頭主要供應商。

此外，IC載板廠景碩、南電、欣興、印刷電路板供應商臻鼎-KY、華通、砷化鎵廠穩懋等，市場預期也持續切入iPhone 16系列供應鏈。