采威營收／8月0.6億元 年月雙增、寫同期新高

一站式數位轉型資訊服務商采威國際（6868）10日公告8月合併營收為0.6億元，較上月營收0.55億元增加8.74％、較去年同期營收0.33億元增加78.83％，連續11個月單月營收年增率保持正成長的態勢，也繳出改寫興櫃以來歷年同期新高的成績；累計前8月合併營收達4.07億元，較去年同期3億元增加35.69％，同時也改寫興櫃以來同期新高佳績。

采威隨著全球數位轉型的浪潮持續升溫、SaaS市場的需求持續大幅增加，而采威所建構的完整系統整合、智慧方案及雲端SaaS服務生態系，憑藉以客戶導向服務為核心，致力客製化協助客戶提供高效能解決方案，成為企業數位轉型的重要推手，助三大業務領域皆展現良好成果，尤其是系統整合、智慧方案的訂單需求與業績更為明顯增長，是采威8月營收繳出改寫興櫃以來歷年同期新高優異成績的關鍵。

若進一步從采威的線下會員活動及IScloud360平台會員經營等獲客管道來看，光是「AI工作坊」就已實際為其帶來不少的雲端商機，而采威透過定期每月安排工作坊的模式，不僅與會員有更多最新技術的交流機會，增加與會員們的粘著度，亦有助提高IScloud360平台接單量之比重，8月企業直接於IScloud360平台下單突破單一產品線，將C端的獲利模式複製到B端的營運模式已獲得市場認同。

采威在品牌力與市場布局上的深耕，為公司持續帶來新的商機，公司透過不斷擴增SaaS產品的多樣性，結合市場趨勢及用戶需求，成功鞏固了在SaaS市場中的領導地位。展望第四季，采威維持審慎樂觀看法，並持續積極發展智慧一站式服務與建構完整雲端SaaS服務生態系，全力衝刺三大業務領域布局，並強化落實三大策略的執行：國際化市場X AI服務 X 被動收入，堆疊公司邁入下一個營運成長里程碑。

目前公司積極拓展海外市場，擴大國際業務布局，透過加強與國際夥伴的合作，並針對不同市場需求提供量身定制的SaaS解決方案，持續提升全球競爭力，目前海外IP授權方面，日本平台IP授權之第三階段開發整體進度已達90％，亦同時鎖定東南亞地區相關業者，進行平台海外智慧安全SaaS IP授權合作洽談，已進入議價之階段，有望隨著海外市場布局逐步開花結果，且隨著全球數位轉型需求持續增長，采威預期在未來幾季之營運將持續交出亮眼的成績單，為股東創造更大的價值。