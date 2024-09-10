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蘋果新機亮相 法人看好台積電、日月光等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
平價版iPhone 16、iPhone 16 Plus螢幕尺寸依舊為6.1吋、6.7吋。(翻攝自蘋果官網)
平價版iPhone 16、iPhone 16 Plus螢幕尺寸依舊為6.1吋、6.7吋。(翻攝自蘋果官網)

蘋果發表iPhone 16等新品，在新訂單貢獻下，市場看好供應鏈下半年業績優於上半年，包括台積電（2330）、新進供應鏈的聯詠（3034）、日月光投控（3711）、精材（3374）等，營運將受惠。

蘋果新品來了

法人機構表示，蘋果iPhone 16全系列導入Apple全新設計的A18系列晶片，iPhone 16、iPhone 16 Plus使用A18晶片；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則採用A18 Pro晶片。蘋果為第一家大量採用台積電N3投片客戶，因此A18與A18 Pro晶片皆延續使用台積電第二代N3P製程，都內建6核心CPU與16核心神經網路引擎，主要差別為A18配備5核心GPU；A18 Pro則配備6核心GPU。

iPhone 16全系列導入蘋果全新設計的A18系列晶片，採用台積電第二代N3 製程和後段先進封測，因此除台積電外，台積電子公司精材也有相關訂單，由於台積電本身先進封測產能吃緊，部份訂單將會外溢至精材，使精材營收也將會明顯成長。

另外，日月光投控與蘋果合作關係密切，主要透過旗下EMS廠環旭承接蘋果系統級封裝模組訂單，包括手機天線及WiFi模組等系統級封裝服務，已有多年供貨經驗，近幾代iPhone內部零件都可見到環旭系統級封裝模組。除iPhone外，另外蘋果穿戴裝置產品，日月光投控皆有供應，因此，預期日月光投控在下半年EMS營收明顯優於上半年。

分析師指出，蘋果此次新品的螢幕規格仍沿用OLED面板，畫素升級，聯詠將供應新iPhoneOLED驅動IC，為聯詠首度打入iPhone供應鏈，聯詠第2~3季陸續把OLED驅動IC 交給LGD，使聯詠OLED驅動IC出貨量會比上半年增加，預估上、下半年占比達4：6。另外後段封測廠頎邦（6147）亦將受惠。

iPhone 16 台積電 蘋果

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