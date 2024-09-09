伸興營收／8月9.01億元年增22.6％ 連二月站穩8億元大關
全球家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558），9日公布8月合併營收9.01億元，月增11.2％、年增22.6％，連續二個月單月營收站穩8億元以上大關；累計前八月合併營55.78億元，較去年同期49.47億元成長12.7％。
伸興表示，受惠於主要家用縫紉機、汽車等客戶拉貨力道維持穩健成長態勢，其中，家用縫紉機業務伴隨著主要客戶庫存去化至健康水位，整體拉貨力道有明顯回溫。
尤其是歐洲地區市場的需求更為明顯，帶動家用縫紉機8月出貨量展現良好的成長動能，挹注伸興本身(排除子公司宇隆營收)8月的營收繳出月增30.3％、年增40.9％，是推進伸興整體營收良好表現的關鍵之一。
伸興深耕市場多年，擁有豐富的經驗及技術，除了透過零售通路事業「喜佳」的佈局，精準掌握市場需求變化，以拉高客製化設計開發的競爭力，更憑藉擁有中國大陸、越南等多地廠區的地理位置優勢，能夠靈活的產地調配、規避進口關稅障礙，搶攻更多市場接單範疇，挹注公司整體營運保持穩健成長的態勢。
展望2024年，伸興維持審慎看法。除了持續密切掌握主要客戶去化庫存的腳步，與客戶積極開發新產品外，在ESG相關法規陸續強化的背景下，伸興不斷提升在ESG領域的投入，力求提高企業的永續力，創造長遠的企業價值。
一方面，伸興自2014年起陸續於台灣總部、越南及中國大陸子公司導入ISO 14064-1溫室氣體盤查及內部查證作業，同時規劃於2028年完成集團所有廠區外部查證作業，以確保符合台灣法規。
另一方面，為了加強公司資安維護，伸興根據ISO 27001為目標，進行一系列檢視與改進，包括資料機密分類與保存、定期進行風險演練以防範惡意軟體攻擊等，同時也為員工提供資安意識培訓課程，加強員工對資安的了解。
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