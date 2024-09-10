兩生技業上市案 本周審議

上市生技族群持續擴增，臺灣證券交易有價證券上市審議委員會本周將審議兩家生技公司，今（10）日審邦睿生技申請創新板，明天接力審全福生技一般板。

邦睿生技董事長為徐振騰，資本額1.7億元，主要業務為男性不孕症整體解決方案全系列產品之研發、製造及銷售，全系列產品包含精子品質分析檢測儀與搭配專用的精子檢測試片、精子DNA碎片檢測試劑套組及精子優選器等。2022年、2023年、2024年上半年稅前純益分別為171.3萬元、2,575萬元、3,076萬元， 每股稅後盈餘依序為0.11元、1.51元、1.56元。

全福生技主要從事新藥開發，董事長為林羣，公司實收資本額11.57億元，2023年稅前淨損6.88億元，每股虧損6.84元；今年上半年稅前競損1.32億元，每股虧損1.14 元。