快訊

蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

兩生技業上市案 本周審議

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

上市生技族群持續擴增，臺灣證券交易有價證券上市審議委員會本周將審議兩家生技公司，今（10）日審邦睿生技申請創新板，明天接力審全福生技一般板。

邦睿生技董事長為徐振騰，資本額1.7億元，主要業務為男性不孕症整體解決方案全系列產品之研發、製造及銷售，全系列產品包含精子品質分析檢測儀與搭配專用的精子檢測試片、精子DNA碎片檢測試劑套組及精子優選器等。2022年、2023年、2024年上半年稅前純益分別為171.3萬元、2,575萬元、3,076萬元， 每股稅後盈餘依序為0.11元、1.51元、1.56元。

全福生技主要從事新藥開發，董事長為林羣，公司實收資本額11.57億元，2023年稅前淨損6.88億元，每股虧損6.84元；今年上半年稅前競損1.32億元，每股虧損1.14 元。

生技族群

延伸閱讀

AFC高吸收保健品9月上市 套組加贈WHOSMiNG聯名水瓶

妻3度流產問「精子還是卵子問題」？ 丈夫醫師1答案暖哭上萬網友

台睿新藥CVM-1118連兩場重磅醫學會秀成果 拚國際授權

羽球／戴資穎日本公開賽參戰 悠遊卡紀念套組明預購

相關新聞

保瑞8月營收大增88%

保瑞（6472）昨（9）日公告8月自結合併營收18.7億元，不僅較去年同期大增88.6%，亦較上個月成長約9%，再創今年...

CMoney推出零售戰情室

iKala Cloud與Google Cloud聯合舉辦「零售新數據時代AI智勝高峰會」，CMoney（全曜財經）展示了...

台光電、億光 後市有撐

台股近期延續箱型整理格局，以個股題材表現為主。市場專家認為，隨籌碼良性換手，台光電（2383）、億光、東和鋼鐵等兼具法人...

萬潤8月營收創高 搭上CoWoS商機

設備廠萬潤（6187）搶搭CoWoS擴產商機報捷，昨（9）日公告8月營收6.78億元，創新高，月增16.39%，年增49...

辛耘締新猷 全年拚攀峰

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日公布8月合併營收8.8億元，再創新高，月增16.7％，年增57.1％；前...

健鼎、新復興 8月業績繳出好成績

PCB族群健鼎（3044）、新復興昨（9）日公布8月業績亮眼，健鼎為59.4億元，是歷來最旺的8月，月增1.1%；新復興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。