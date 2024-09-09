微星營收／8月164.22億元 去年12月以來新高

微星（2377）9日公布2024年8月營收為164.22億元，月增3.59%，年減2.79%，是去年12月以來新高，今年前八個月營收為1,265.74億元，年增9.04%。

法人預估，由於遊戲大作「黑神話：悟空」大賣，可望帶動顯示卡銷售量，有利微星衝刺下半年業績。微星也認為，要帶動顯示卡銷售，通常都要有遊戲大作，樂觀看待新款遊戲效應陸續發酵。

微星董事長徐祥之前表示，主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁。他尤其看好AI PC，「不論是英特爾、超微（AMD）、高通或是微軟等軟硬體平台，我們都有最新機種，並且符合微軟的規範，AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多的App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長」。

法人表示，2024年為輝達（NVIDIA）兩年一次顯示卡大改款時間，預估新產品50系列推出時間落在今年第4季，在新架構與新工藝之下，效能可望比目前的40系列顯示卡高出50%到100%，但是價格提升10%，性價比轉佳，由於40系列仍有庫存，50系列的旗艦5090系列最快在11月推出，明年第1季全系列產品上市，預估將帶動微星的電競產品營收持續增長。