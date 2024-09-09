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嘉澤營收／8月27.23億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉澤（3533）9日公布2024年8月營收為27.23億元，創單月歷史新高，月增6.61%，年增23.43%，主要是受惠筆電與伺服器業務均進入出貨旺季，加上新產品的滲透率提升，提升出貨單價；今年前八個月營收為190.40億元，年增21.10%。

嘉澤認為，下半年營運優於上半年，毛利率也持正向看法。該公司董事長朱德祥之前，今年營運將優於去年，因為今年沒有庫存去化問題，另外，新產品的滲透率持續提升，也推動業績成長，加上應用在人工智慧（AI）伺服器的線束，也可望明顯增長。

嘉澤指出，今年新產品的滲透率將會提升，新產品包括新的插槽（Socket）、新的DDR5、PCIe Gen5、M.2、USB4等。其中，伺服器在去年底的滲透率大概近20%、筆電等去年平均15-20%，今年都會達30%以上。

至於嘉澤切入的另一項新產品，即輝達（Nvidia）GB200 AI伺服器的水冷快接頭（UQD），目前開發進度符合預期，預期新產品將在2025年上半年貢獻營收。

市場目前傳出，散熱大廠奇鋐（3017）旗下的富世達，已經開發出水冷快接頭，加上其他廠商也在開發之中，將使得水冷快接頭的市場競爭，更趨激烈。

法人估，嘉澤今年上下半年營收占比約 45：55，全年毛利率區間可望維持在去年第4季48.9%至今年第1季51.3%的區間水準。主要是近期原物料價格上漲，毛利率沒有進一步往上的空間。

針對越南新廠的進度？嘉澤指出，越南廠第一階段的所有廠房加辦公室都已經完成，今年的貢獻大概是在3-5%的營收貢獻，如果所有的廠房全部都使用起來，可能占10-15%。

嘉澤 營收

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