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技嘉營收／8月246億元歷史次高 樂觀看待下半年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
技嘉。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

技嘉（2376）9日公布2024年8月營收為246.62億元，為歷史次高，月增29.56%，年增106.60%，主要是受惠人工智慧（AI）伺服器出貨暢旺，今年前八個月營收1,727.83億元，年增130.08%。

技嘉單月營收新高，是2024年4月創下的285.23億元。針對下半年展望？技嘉表示，下半年將優於上半年，並樂觀看待2025年持續成長，主要是2024年下半年的主機板包括英特爾（Intel）與超微（AMD）都有新平台推出，同時，顯示卡需求旺盛供不應求，2025也有新系列顯示卡問世，預期營收與獲利更上一層樓。

針對AI加速器出貨時程出現雜音？技嘉認為，並沒有影響，甚至於有急單挹注，例如H200客戶新開案需求龐大，由於製程不同，例如 B200A (CoWos-S) 與 GB200 (CoWos-L) 的產能沒有排擠效應，甚至可望優先貢獻營收，加上H200液冷解決方案客戶需求高，可望提升毛利率表現。

另外，技嘉的客戶需求多樣化同步進行，除了持續展開H100/H200，以及B200A/GB200等AI伺服器，甚至東南亞、 歐洲、美洲等地的AI伺服器組裝線，下半年產能將陸續開出 將貢獻營收及獲利。

技嘉認為，該公司的AI伺服器資料中心整體解決方案獲客戶信賴，目前已經實際建構完成五座的AI資料中心，新的AI資料中心持續建構中，為迎接快速成長需求，將深化供應鏈夥伴策略聯盟，購併選項也持續評估中。

AI 營收

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