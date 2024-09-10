宏碁攻歐非中東 拚回神

歐洲、中東及非洲（EMEA）市場近三年在俄烏戰爭及通膨衝擊下，導致EMEA近年PC產業表現疲弱，宏碁（2353）泛歐營運總部總經理傅若盟（Emmanuel Fromont）強調，雖然今年預計整體EMEA市場呈現持平到衰退4%，但產業已度過最艱難時候，預計2025年EMEA市場出貨量將呈現持平至成長5%。

針對今年EMEA的PC市場，傅若盟表示，上半年歐洲已經衰退5%至10%，相信下半年會好一些，儘管歐洲市場表現較疲弱，但宏碁在取得更大市占率下，表現優於業界平均值。

宏碁昨（9）日公布8月合併營收228.22億元，月減2.68%，年增5.24%；今年前八月營收1,722.76億元，年增14.8%。其中，個人電腦及顯示器產品前八月累計營收年增16%。

展望2025年，傅若盟指出，預計EMEA市場出貨量持平至成長5%，商用市場需求將優於消費性市場。

EMEA整體市場疲弱，主因2022年俄烏全面戰爭及引發的高通膨，而今年中東地區有以色列與哈瑪斯衝突，對宏碁泛歐區而言，俄烏戰爭帶來直接影響是關閉俄羅斯業務。此外，宏碁也須更謹慎發展中東業務。

傅若盟指出，俄烏戰爭引發的衝擊在過去三年造成歐洲市場衰退，為宏碁泛歐區營運帶來很大挑戰，因為在景氣不好的時候，消費者傾向延長換機時間。

但傅若盟強調，已經度過最艱難的時候，未來會好很多，因為消費者最終還是要更換新電腦，且從目前宏碁觀察到研調機構預測來看，都對2025年EMEA的PC市場表現持正面看法。