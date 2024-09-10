華碩8月營收月增20% PC動能升溫

筆電品牌大廠華碩（2357）昨（9）日公告8月合併營收達571.4億元，隨著出貨引擎轉強，帶動營收月增20.7%，年增17.53%；累計今年前八月營收達3,710.72億元，年成長18.45%。

華碩8月品牌營收為539億元，月增22.5%，年增18%。華碩今年6月下旬起已陸續發表包含全平台的大量AI PC新品，加上時序進入傳統的出貨旺季，華碩看好第3季PC成長動能，預估單季出貨量將季增15%至20%。

至於零組件及伺服器業務方面，由於第2季伺服器出貨的基期較高，因此預估第3季相關業務出貨量將會季增5%至10%。

華碩今年的產品重點放在發展AI PC。華碩共同執行長許先越先前就指出，華碩已經推出最完整，且涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波Copilot+ PC架構的AI PC市占率能達到25%，預期AI PC的成長周期將會橫跨數年，華碩將積極拓展市場。

華碩去年的伺服器業務基期較低，今年相關業績均較去年同期呈現倍數成長。在AI伺服器大量出貨的情形下，華碩今年第2季伺服器業務占華碩品牌營收比重已達到10%至15%，原定2022年至2027年伺服器五年業績成長五倍的目標，將大幅提前至今年就實現。

華碩為積極布局AI領域，日前也宣布啟動「All in AI」計畫，要以包括邊緣、推論以及生成式AI等全方位AI基礎設施解決方案，進軍伺服器市場，全力搶食AI市場商機。