面板雙虎 8月營運紅通通
面板廠8月業績昨（9）日全數出爐，友達（2409）為270.13億元，攀上29個月來高點，月增8.6%，年增11.3%；群創為184.8億元，是二個月來最佳，月增4.7%，年減3.9%。中小尺寸面板廠凌巨、彩晶則都繳出較7月衰退的成績單。
友達前八月合併營收1,856.82億元，年增16%。友達今年4月完成併購德國BHTC公司，將其營收及獲利同步納入友達財報，推升公司營運升溫。
展望後市，友達董事長彭双浪日前於法說會表示，友達本季營收仍會小幅成長，但受客戶拉貨動能疲弱影響，今年旺季效應將不明顯。友達產品業務多元且積極優化產品組合，車用與垂直場域動能維持穩定，有助整體營運表現。
群創8月大尺寸合併出貨量共計1,000萬片，月增10.6%；中小尺寸合併出貨量共計1,818萬片，月增13.8%。累計前八月合併營收1434.87億元，年增3.7%。
群創總經理楊柱祥先前於法說會表示，展望2024下半年因應景氣趨緩，第3季產能利用率將季減約5個百分點以上，以維持獲利穩定。
凌巨8月合併營收7.66億元，月減12.5%，年增4.8%；前八月合併營收55.43億元，年減10%。彩晶８月合併營收6.25億元，月減19.7%，年減45.1%。
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