健鼎、新復興 8月業績繳出好成績

PCB族群健鼎（3044）、新復興昨（9）日公布8月業績亮眼，健鼎為59.4億元，是歷來最旺的8月，月增1.1%；新復興為4.19億元，創新高，月增13%。

健鼎8月合併營收年增7.8%；前八月合併營收428.99億元，年增11.9%。健鼎昨天股價收平盤196.5元。

展望後市，健鼎提到，歷年第3季都是傳統旺季，今年也不例外，就終端應用來看，伺服器與車用高密度連接板（HDI）需求維持暢旺。

健鼎近年耕耘伺服器用板領域，法人看好健鼎搭上傳統伺服器平台升級趨勢之際，也有望受惠於後續AI伺服器半導體瓶頸改善後放量需求，包含CPU用板與交換器用板相關應用熱度也可望延續。

至於今年資本支出規劃，健鼎預期，將維持謹慎態度，預期將低於去年水準。

新復興8月營收較去年同期大增494%；前八月營收為19.53億元，年增357.6%。

公司日前提到，目前訂單能見度維持約一個月左右。新復興昨天股價漲2.5元、收130元。

因應紅色供應鏈競爭，新復興日前已宣布擬處分子公司，處分利益估逾2.8億元，實際金額仍視股權協議書約定機制調整後金額、匯率影響、完稅，以會計師查核後之財報入帳數為準。

PCB上游材料商建榮昨天也公告8月營收為1.96億元，月增12.3%，年增77.1%；前八月營收為12.57億元，年增74.3%。